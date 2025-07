Zehn Cent mehr als im Saarland: In keinem Bundesland kostet der Liter Benzin derzeit so viel wie hierzulande. Welche Gründe es dafür gibt und wie Autofahrer trotzdem sparen können.

Tanken ist in Sachsen-Anhalt am teuersten – das sind die Gründe

Halle/MZ. - Das Auto ist gepackt, die Fahrt in den Urlaub kann beginnen – nur noch ein kurzer Stopp an der Tankstelle steht an. Wer im Ferienmonat Juli seinen Tank allerdings an einer Zapfsäule in Sachsen-Anhalt füllen möchte, zahlt Höchstpreise: In Ostdeutschland ist Tanken derzeit spürbar teurer als im Westen und Süden der Bundesrepublik.