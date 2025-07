Suche bisher erfolglos In Halle schwer verletzt: Unbekannte schlagen Mann in seiner eigenen Wohnung zusammen

Drei Unbekannte haben am Mittwoch in Halle einen jungen Mann in dessen eigener Wohnung zusammengeschlagen. Der Mann wollte die drei Täter nicht hineinlassen, doch sie verschafften sich mit Gewalt Zutritt.