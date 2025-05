Vor 35 Jahren will die Kreml-Führung nichts von der Wiedervereinigung wissen. Ihre Bedingungen sind unannehmbar - Hans-Dietrich Genscher ist als Diplomat gefragt.

Eine Frage des Geldes: Pokerspiel am runden Tisch mit scharfen Ecken

Hans-Dietrich Genscher lud seinen ehemaligen sowjetischen Außenministerkollegen Eduard Schewardnadse später zu einem Besuch in seiner Heimatstadt Halle ein. Vor 35 Jahren waren es diese beiden Männer, die in persönlichen Gesprächen um die deutsche Einheit pokerten.

Genf/MZ. - Die beiden Männer treffen sich in Genf, auf beinahe neutralem Boden, denn die Zusammenkunft findet in der Botschaft der UdSSR statt. Lange hat der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher gebraucht, seinen sowjetischen Amtskollegen Eduard Schewardnadse dazu zu überreden. Jetzt ist es so weit.