Zörbig/MZ. - Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des amerikanischen Motorsports, wenn in Zörbig das Gelände der Agrargenossenschaft zur Showfläche für V8-Kraft, Chrom und Rock’n’Roll wird. Beim Salt-City-Custom-Event 2025, das vom 23. bis 25. Mai stattfindet, versammeln sich wieder mehrere Hundert Fahrzeuge, Motorräder und Trucks amerikanischer Bauart – vom glänzenden Cadillac über liebevoll restaurierte Pick-ups bis hin zum donnernden Dragster. „Wir setzen auf das, was dieses Event ausmacht: echte Fahrzeuge, ehrliche Begegnungen und eine Atmosphäre, in der sich Schrauber, Familien und Musikfans wohlfühlen“, sagt Veranstalter Ronny Böhme, der mit viel Herzblut und Gespür für Details das Programm zusammengestellt hat. Was Besucherinnen und Besucher erwartet, ist ein Mix aus Fahrzeugkultur, Musikfestival und Szene-Treffen – offen für alle, die das amerikanische Lebensgefühl lieben.

Drei Tage lang volle Ladung

Der Freitag, 23. Mai, beginnt um 11 Uhr mit dem Einlass. Um 15 Uhr eröffnet Ronny Böhme die Veranstaltung offiziell. Ab 16.30 Uhr startet das Wettschießen, ab 19 Uhr steht Karaoke auf dem Programm, bevor ab 20.30 Uhr SkiKing die Bühne übernimmt. Der charismatische Musiker mit der dunklen Stimme bringt Rock’n’Roll, Attitüde und Entertainer-Qualitäten mit. Bis nach Mitternacht sorgt ein DJ für passende Beats, unter freiem Himmel – inmitten von Blitzlicht, Gesprächen und glänzendem Blech.

Am Samstag dreht sich alles um Action, Ästhetik und Szenegefühl: Neben dem Show&Shine-Contest, dem DB-Wettbewerb und einer gemeinsamen Ausfahrt erwartet die Besucher eine spektakuläre Lowridershow, eine Dragster- und Nascar-Vorführung, gleich zwei Burlesque-Shows und die beliebte Wahl zur Miss PinUp. Der Abend gipfelt in der Pokalverleihung und dem Live-Auftritt der Tide Tones, die mit authentischem Rockabilly-Sound für Energie auf und vor der Bühne sorgen.

„Das Programm steht, aber es lebt von den Leuten – von der Szene, die sich hier trifft, von den Gesprächen, vom Lachen, vom Schrauben, vom Staunen“, so Böhme. „Wir wollen, dass man hier nicht nur Fahrzeuge sieht, sondern auch Freundschaften entstehen.“ Zahlreiche Akteure der Szene kommen regelmäßig seit Jahren nach Zörbig – für sie ist das Event mehr als ein Termin, es ist ein Fixpunkt im Kalender und Treffpunkt unter Gleichgesinnten.

Sonntag für Groß und Klein

Der Familiensonntag beginnt am 25. Mai um 9 Uhr – mit Hüpfburgen, offenen Fahrzeugfronten, entspannter Stimmung und Gesprächen bei Kaffee und Benzingeruch. Um 14 Uhr startet eine gemeinsame Ausfahrt mit der SCCS-Crew zum Gut Mößlitz, die das Wochenende gemeinsam ausklingen lässt. Auch ohne Burnout bleibt das Echo laut – die Erinnerungen an Erlebnisse, Begegnungen und neue Ideen wirken lange nach. Über 600 Fahrzeuge werden erwartet – Trucks, Bikes, US-Cars und Raritäten.

Dazu kommen Händlerstände, Streetfood, Pinstriping, Barbershops, Tattoos, Mode und Accessoires. Mit dabei sind wieder viele Szenegrößen, darunter Mr Barberholic, Raufbold Tattoo, PinStrip Earl, Tina & Tom, Erichs Druckbude und viele mehr. „Was uns auszeichnet, ist, dass hier jeder willkommen ist – ganz gleich, ob mit aufpoliertem Oldtimer oder als Besucher mit Kamera“, betont Ronny Böhme. „Was zählt, ist die gemeinsame Begeisterung.“ Infos zu Anreise, Teilnahme, Händler und Highlights gibt es online unter www.salt-city-customshow.de.