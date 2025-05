Der Autobauer Porsche leidet unter dem schwachen Absatz in China. Jetzt werden in Leipzig Schichten gestrichen, 1.000 Leiharbeiter stehen vor ungewisser Zukunft.

Ein Mitarbeiter montiert Kabelbäume an einen Porsche Panamera. Künftig fällt eine Schicht in der Montage weg.

Leipzig/MZ. - Wegen sinkender Absätze wird der Autobauer Porsche im Werk in Leipzig die Produktion herunterfahren. In einem Newsletter an die Beschäftigten, welcher der MZ vorliegt, heißt es, man werde Anpassungen im Schichtbetrieb vornehmen. Konkret: „Der Karosseriebau des Macan wird nach dem Betriebsurlaub im Sommer in den Einschichtbetrieb gehen. Für die Gewerke Montage, Lackiererei und Achsmontage gilt ab dem kommenden November ein Zweischichtbetrieb“. Bisher wird in drei Schichten produziert.