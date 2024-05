Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor starkem Gewitter für Teile von Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Auch am Pfingstmontag drohen Blitzschlag, Starkregen und umgestürzte Bäume. Welche Regionen betroffen sind.

DWD warnt vor heftigen Gewittern am Pfingstmontag in Sachsen-Anhalt

Wetter-Warnung: Der Deutsche Wetterdienst hat für mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt eine Warnung vor starkem Gewitter veröffentlicht.

Magdeburg/DUR. – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Vormittag für Pfingstmontag für mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter veröffentlicht. Es drohe Gefahr durch Blitzschlag, Hagel, Starkregen und umstürzende Bäume und Äste, so die Wetter-Experten des DWD.

Vorerst zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr gilt die Warnung der Stufe 2 von 4 für folgende Landkreise:

Salzlandkreis

Magdeburg

Kreis Jerichower Land

Je nach Wetter-Entwicklung kann die Warnung räumlich oder zeitlich noch ausgedehnt werden.

Der DWD rät, den Aufenthalt im Freien zu meiden oder zumindest Schutz zu suchen, Gewässer meiden und freistehende Objekte wie Zelte, Bühnen oder Pavillons zu sichern.