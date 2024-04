Die Freibadsaison in Schraplau fällt auch dieses Jahr ins Wasser. Gründe sind der Sanierungsstau und die Personalsituation. Letzteres ist aktuell auch noch im Strandbad Obhausen ein Problem.

Erlebnisbad in Schraplau bleibt weiterhin geschlossen

Das Stadtbad Schraplau bleibt auch in der Saison 2024 zu.

Schraplau/MZ - - Nachdem das Erlebnisbad Schraplau in der Freibadsaison 2023 aus Personal-, Reparatur- und Sicherheitsgründen geschlossen blieb, wurde nun auch die Wiedereröffnung 2024 abgesagt. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen, dass das Freibad in diesem Sommer zu bleibt. Die Gründe sind die gleichen wie letztes Jahr.