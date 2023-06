In bisher 100 Teilen ist die MZ den Spuren aufgegebener Häuser, Hotels, Bunker und Fabriken nachgegangen. Die Entdeckungen zwischen bröckelndem Putz, verschwundenen Besitzern, Denkmalschutz und Umbauplänen fanden eine große Fangemeinde. Was wurde aus den besuchten Ruinen?

Im Staub der Zeit - Die 100 besten Lost Places in Ostdeutschland

Lost Places in Ostdeutschland

Die Nikolaikirche steht auf der Liste der 100 besten Lost Places in Ostdeutschland. Jetzt wurde die Ruine verkauft.

Halle/Zeitz/Köthen/MZ - Das Ufo ist noch immer da. Geduckt

hockt es im Gebüsch, ein Unikum von äußerst eigentümlicher Form. Halb Gewächshaus, halb hypermodernes Labor, so zieht das frühere Spaßbad „Basso“ am Rand von Bad Schmiedeberg bis heute Besucher an.