Wer auch am Sonntag einen Stadtbummel machen oder Besorgungen erledigen möchte, sollte sich diese Termine vormerken. In mehreren Städten Sachsen-Anhalts sind 2025 wieder verkaufsoffene Sonntage geplant. Eine Übersicht.

Magdeburg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden geöffnet haben.

In Sachsen-Anhalt gab und gibt es in diesem Jahr in mehreren Städten Einkaufsmöglichkeiten am Sonntag. In welchen Städten Sachsen-Anhalts kann 2025 an Sonntagen noch geshoppt werden?

Keine Anträge für verkaufsoffene Sonntage in Magdeburg

Wie die Stadt Magdeburg mitteilt, gibt es bislang noch keine Anträge für verkaufsoffene Sonntage. Man geht aber stark davon aus, dass im Dezember anlässlich der Weihnachtszeit wieder Einkaufs-Sonntage stattfinden werden, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.

Geschäfte in Halle (Saale) öffneten zum Ostermarkt

Bisher fand in Halle ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Geschäfte durften am Sonntag, 6. April 2025, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr öffnen. Zeitgleich fand der Hallesche Ostermarkt statt.

Über weitere verkaufsoffene Sonntage gibt es bislang noch keine Information seitens der Stadt. In der Vergangenheit haben unter anderem zum Neustadtfest, zum Lichterfest und im Advent, passend zum Weihnachtsmarkt, an einigen Sonntagen die Geschäfte öffnen dürfen.

Geschäfte Dessau-Roßlau öffnen zum Stadtfest

Im Jahr 2025 fand bisher ein verkaufsoffener Sonntag in Dessau-Roßlau statt. Anlässlich des Dessauer Frühlingsrummels am 13. April öffneten die Geschäfte ihre Türen.

Es wird noch mindestens drei verkaufsoffene Sonntage in Dessau geben. Am 6. Juli bleiben die Geschäfte in Dessauer Innenstadt und im Rathaus-Center von 13 bis 18 Uhr anlässlich des Stadtfestes geöffnet. Zum Herbstfest am 2. November und zum Adventsmarkt am 7. Dezember kann eingekauft werden.

Weißenfels und seine verkaufsoffenen Sonntage

In diesem Jahr fand bisher ein verkaufsoffener Sonntag in Weißenfels statt. Anlässlich des Ostermarktes am 13. April öffneten die Geschäfte in der Altstadt von 13 bis 18 Uhr.

Ob weitere Einkaufs-Sonntage geplant sind, ist derzeit nicht bekannt. Im letzten Jahr gab es Marienweihnacht einen verkaufsoffenen Sonntag.

Verkaufsoffener Sonntag 2025: Bernburg bietet weitere Einkaufsmöglichkeiten im Juni

Bisher stehen drei verkaufsoffene Sonntage für 2025 in Bernburg fest, der erste am 1. Juni, zwei weitere dann in der Adventszeit am 7. Dezember und am 21. Dezember 2025.

Stendal: verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2025

Bislang sind drei Einkaufs-Sonntage für 2025 in Stendal angesetzt. Am 12. Januar hatte das Porta Möbelhaus bereits an einem Sonntag für seine Kunden geöffnet. Der nächsten Termine sind für den 27. April und den 5. Oktober anberaumt.

Ob es darüber hinaus, beispielsweise im Advent, noch verkaufsoffene Sonntage geben wird, ist bislang nicht bekannt.

Shoppen in Quedlinburg zum Stadtfest

Wie der Internetseite der Stadt Quedlinburg zu entnehmen ist, finden in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage in der Welterbestadt im Harz statt.

Anlässlich des Stadtfestes, welches vom 30. Mai bis 1. Juni stattfindet, ist der erste verkaufsoffene Sonntag anberaumt. Dieser findet am 1. Juni statt.

Die drei weiteren verkaufsoffenen Sonntage verteilen sich auf die Adventszeit: zum ersten Advent am 30. November, zum zweiten Advent am 7. Dezember und am dritten Advent, dem 14. Dezember, sollen die Geschäfte in der historischen Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Straßen geöffnet haben.

Verkaufsoffener Sonntag in Bitterfeld-Wolfen zum Stadtfest

In diesem Jahr werden zum Bitterfelder Stadtfest und Weihnachtsmarkt ebenfalls verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Die Termine stehen noch aus, wie ein Stadtsprecher mitteilt.

Bislang keine verkaufsoffenen Sonntage in Zeitz

Für 2025 stehen noch keine Termine für verkaufsoffene Sonntage in Zeitz fest. Im letzten Jahr öffneten die Geschäfte im Rahmen des Zuckerfestes und des Adventsmarktes.

Aschersleben öffnet an vier Sonntagen die Geschäfte

Den ersten verkaufsoffenen Sonntag in 2025 gab es in Aschersleben am 2. März. Am 1. Juni, 28. September und 21. Dezember sollen die Geschäfte in der Ascherslebener Innenstadt von 14 bis 18 Uhr ebenfalls am Sonntag öffnen.

Verkaufsoffener Sonntag in Köthen 2025

Bereits seit 2019 wurden in Köthen keine Anträge mehr für verkaufsoffene Sonntage gestellt. Somit stehen auch keine Termine für Einkaufssonntage für die Stadt in 2025 an.

Einkaufssonntage in Eisleben 2025

Bisher gibt es noch keine konkreten Termine für verkaufsoffene Sonntage für 2025 in Eisleben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es auch im kommenden Jahr anlässlich des Weihnachtsmarktes im Dezember verkaufsoffene Sonntage geben wird, teilte die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.

Verkaufsoffener Sonntag in Halberstadt 2025

In Halberstadt fand bislang ein verkaufsoffener Sonntag statt. Am 13. April öffneten die Geschäfte während des Frühlingsfestes ihre Türen.

Ob es weitere Termine für einen Einkaufssonntag gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Wernigerodes Geschäfte öffnen an mehreren Sonntagen in 2025

In diesem Jahr werden vier verkaufsoffene Sonntage in Wernigerode stattfinden. Zum „ChocolArt“ öffnen die Geschäfte am Freitag, 31. Oktober und einmal am Sonntag, 2. November, die Türen.

Die beiden nächsten Verkaufssonntage finden am 30. November und am 7. Dezember anlässlich zur Weihnachtszeit statt.

Sangerhausen plant in 2025 mit verkaufsoffenen Sonntagen

Schon jetzt stehen zwei verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen für 2025 fest. Ein erster fand am 13. April zum Frühlingserwachen statt.

Der nächste Verkaufssonntag ist am 7. September zum Kobermännchenfest geplant, teilt die Pressestelle der Stadt Sangerhausen auf Anfrage mit.

Naumburg lädt zum Shopping während des Advents

2025 wird es voraussichtlich zu denselben Anlässen wie 2024 verkaufsoffene Sonntage in Naumburg geben: zum Kirschfest (letztes Wochenende im Juni), zum Weinfest (letztes Wochenende im August) sowie am 1. und 3. Advent, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.

Verkaufsoffene Sonntage in Gardelegen

Bislang sind für Gardelegen noch keine verkaufsoffenen Sonntage für 2025 geplant. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Geschäfte, wie schon im vergangenen Jahr, zum Weihnachtsmarkt ihre Türen öffnen werden.

Shopping im Advent in Wittenberg

Bislang sind in Wittenberg drei verkaufsoffene Sonntage geplant. Der erste findet anlässlich des Töpfermarktes am 28. September statt. Zwei weitere folgen zur Weihnachtszeit am 30. November und am 14. Dezember.

Verkaufsoffene Sonntage und Gewerkschaften

Verkaufsoffene Sonntage sind immer wieder ein Streitthema für Gewerkschaften. Torsten Furgol vom Verdi-Landesbezirk Sachsen-Anhalt teilte auf Nachfrage mit: "Sonntagsöffnungen sind weder geeignet, Innenstädte zu beleben, noch um andere Verluste zu regenerieren. Auch stellt man hiermit keine 'Wettbewerbsgleichheit' zum Onlinehandel her."