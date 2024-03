Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lilli K. greift sich ein Blatt Papier und schreibt. Sie schiebt den Zettel herüber. „Giskane“ steht da – statt „Gießkanne“. Das Wort ist für die Gymnasiastin bis heute ein Problem-Wort. „Ich schreibe es immer anders und meist falsch. Und so gibt es viele dieser Worte, die mir schwer fallen“, sagt die 17-Jährige aus Wittenberg. Ihr vollständiger Nachname soll nicht veröffentlicht werden, sie fürchtet Nachteile bei der späteren Jobsuche. „Die Leute denken beim Begriff Legasthenie, dass man dumm ist.“ Im kommenden Jahr will sie ihr Abitur machen. Sie will es unbedingt schaffen – trotz ihrer Lese-Rechtschreibstörung (LRS). Sie will anderen damit auch etwas beweisen. Denn wer Legastheniker ist, kämpft mit Buchstaben, Worten und Vorurteilen – ein Leben lang.