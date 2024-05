Wolken und vereinzelte Schauer am Pfingstmontag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Wolken und vereinzelte Schauer bestimmen das Wetter am Pfingstmontag in Sachsen-Anhalt. Der Tag startet bewölkt, vor allem in den nördlichen Landesteilen fallen Schauer und am Nachmittag einzelne starke Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Am Abend beruhigt sich das Wetter langsam. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 24, im Harz 18 bis 21 Grad.

Gering bewölkt und trocken zeigt sich die Nacht zum Dienstag bei 13 bis 9 Grad, vereinzelt zieht Nebel auf. Der Dienstag beginnt freundlich, später ziehen aber Wolken auf und abends gesellen sich aus Richtung Südwesten schauerartiger Regen und Gewitter dazu. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 28, im Harz 21 bis 24 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird regnerisch, besonders im Süden fällt zeitweise schauerartiger Regen und es kommt zu Gewittern. Es kühlt ab auf 16 bis 12 Grad. Am Mittwoch gibt es keinen Sonnenschein: Die Meteorologen kündigen Wolken und Regen an, nachmittags gewittert es. Die Temperaturen erreichen 21 bis 25 Grad.