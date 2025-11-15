Die Linken-Politikerin Eva von Angern will auf einem Parteitag in Leuna als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2026 nominiert werden. Sie warnt vor der AfD: und zieht einen Vergleich zur NSDAP.

Eva von Angern auf dem Parteitag in Leuna: Sie will Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2026 werden.

Magdeburg/MZ - Die designierte Spitzenkandidatin der Linken für die Landtagswahl 2026, Eva von Angern, hat auf einem Parteitag in Leuna (Saalekreis) vor einem starken AfD-Ergebnis gewarnt. „Wir erleben den Aufschwung einer Partei, die ihr menschenfeindliches Gedankengut in den Köpfen der Menschen einnistet“, sagte die 48-Jährige am Samstag. Die AfD sei eine Partei, „die Kinder nach ihrem Elternhaus aussortiert“.

Von Angern sagte vor rund 100 Parteimitgliedern: „Die AfD wird in Sachsen-Anhalt nicht regieren“, jede Stimme für die Linke sei ein Garant dafür. „Aber das ist natürlich kein Selbstläufer, diese Ansage.“

Lesen Sie auch: Gibt es wirklich Probleme im „Stadtbild“? So diskutiert Sachsen-Anhalts Landtag darüber

Als Fan der Rockband „Die Ärzte“ zitierte von Angern eine Liedzeile aus dem jüngsten Album: „Dein Kreuz gegen Hakenkreuz.“ Damit zog von Angern einen Vergleich zwischen AfD und NSDAP: „Schon einmal hat eine Partei mit demokratischen Mitteln die Demokratie abgeschafft.“

In jüngsten Umfragen für die Landtagswahl im September 2026 kratzt die AfD an der 40-Prozent-Grenze. Die Linke lag bei rund 13 Prozent. Von Angern hatte die Linke bereits bei der Wahl 2021 angeführt.

Der Parteitag will in Leuna die Weichen für den Wahlkampf stellen: Ein Leitantrag soll inhaltliche Schwerpunkt festlegen, zudem soll der Parteitag Eva von Angern inoffiziell als Spitzenkandidatin nominieren. Das letzte darüber hat dann ein Listenparteitag.