Sie will Putin an den Verhandlungstisch zwingen: Die gebürtige Merseburgerin Heidi Reichinnek führt die Linke in den Bundestagswahlkampf. Sie glaubt, der Westen kann von Ostfrauen lernen. Die MZ hat Reichinnek zum Interview getroffen.

Halle/Berlin/MZ - In diesem Wahlkampf ist sie die einzige Spitzenkandidatin aller Bundesparteien, die aus Sachsen-Anhalt stammt: Heidi Reichinnek wurde 1988 in Merseburg im Saalekreis geboren und wuchs in Obhausen auf. 2007 zog sie nach Halle, um Nahoststudien und Politik zu studieren – dann wurde sie selbst Politikerin in der Linkspartei. Heute lebt die 36-Jährige in Osnabrück, ist Chefin der Linken im Bundestag und im Februar Co-Spitzenkandidatin neben Jan van Aken. MZ-Redakteur Jan Schumann hat mit ihr gesprochen.