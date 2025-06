Hoffen auf den Heidi-Effekt - Wie Eva von Angern die Linke 2026 in die Wahl führen will

Eva von Angern will wieder Linken-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt werden.

Magdeburg/MZ - Die Vögel zwitschern im Hintergrund, als Eva von Angern an diesem Junitag in die Kamera spricht. Sie steht im Freien, hinter ihr blühen Bäume – und die 48-Jährige redet im Stil einer Morningshow-Moderatorin für ihr Publikum. „Die Silberlocken in Magdeburg – echt jetzt?“, fragt von Angern gespielt ungläubig in die Kamera. Um die Frage dann gleich selbst zu beantworten. „Ja, echt jetzt!“ Die „Silberlocken“, so nennen sich die betagten Linken-Politiker Bodo Ramelow, Gregor Gysi und Dietmar Bartsch, seit sie im Februar 2025 nochmal bei der Bundestagswahl antraten.