Interview mit Linken-Kandidat „Obwohl wir drei alte Kerle sind“: Bodo Ramelow erklärt, wie es zur Mission Silberlocke kam

Er plante schon den Frankreich-Urlaub, doch jetzt will Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow mit der „Mission Silberlocke“ in den Bundestag. Im MZ-Interview erklärt er, was ihn antreibt.