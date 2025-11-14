Bundeskanzler Friedrich Merz fordert Abschiebungen für ein besseres „Stadtbild“ in deutschen Großstädten: In Sachsen-Anhalt erntet er dafür heftige Kritik – doch Parteifreunde bekräftigen die Aussagen.

Gibt es wirklich Probleme im „Stadtbild“? So diskutiert Sachsen-Anhalts Landtag darüber

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will auch Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan möglich machen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will möglichst zügig kriminelle Syrer und Afghanen aus dem Bundesland ausweisen. „Ich unterstütze es sehr, dass Bundesminister Dobrindt Verhandlungen mit Afghanistan und Syrien führt, um Straftäter und Gefährder in beide Länder konsequent abschieben zu können“, sagte Zieschang am Freitag im Landtag. „In diesem Jahr sind schon über 1.260 Menschen abgeschoben worden oder freiwillig ausgereist.“ Damit lägen die Zahlen bereits über dem Wert des Vorjahres, sagte Zieschang im Parlament. „Diesen Weg werden wir konsequent weiter fortsetzen“.