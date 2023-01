Arm im Alter: Herr Wagenknecht erzählt, was das bedeutet

Quedlinburg/MZ - Hansgeorg Wagenknecht sitzt an einem Tisch in seiner Quedlinburger Wohnung und legt Unterlagen auf den Tisch. Ein Blatt nach dem anderen. Vor Weihnachten kam die Mieterhöhung, der „Giftschein“, wie es der 63-Jährige nennt. Statt 400 Euro Warmmiete muss er nun 455 Euro zahlen. „Da schluckt man erstmal. Für mich ist das viel Geld. Ich muss sehen, wo ich was abzwacke.“

