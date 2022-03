Ticker Bürgermeisterwahlen Saalekreis: Amtsinhaber Runkel liegt mit 62 Prozent vorn

Merseburg, Braunsbedra, Leuna, Bad Dürrenberg, Bad Lauchstädt: In diesen fünf Städten im südlichen Saalekreis wird an diesem Sonntag, 13. März, ein neues Stadtoberhaupt gewählt.

Merseburg/Braunsbedra/Leuna/Bad Dürrenberg/Bad Lauchstädt/MZ - An diesem Sonntag gibt es in Merseburg, Braunsbedra, Leuna, Bad Dürrenberg und Bad Lauchstädt im südlichen Saalekreis Bürgermeisterwahlen. Diese 15 Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt. Die MZ berichtet am Sonntag live vor Ort:

18.56 Uhr:Bad Lauchstädt - In der Goethestadt ist nun auch das erste der großen Bad Lauchstädter Wahllokale mit dem Auszählen durch. Es verschiebt das Ergebnis mit 409:161 weiter in Richtung Amtsinhaber Christian Runkel (CDU), der die Ergebnisse mittlerweile aus dem Rathaus verfolgt und aufatmet. Er führt nun insgesamt mit 62 Prozent.

18.46 Uhr:Merseburg - Wie haben die Merseburger OB-Kandidaten eigentlich den Wahlsonntag verbracht? Uwe Reckmann (parteilos): "Wir waren beim Gottesdienst. Im Anschluss sind meine Frau und ich wählen gegangen. Dabei hat uns auch unsere Tochter Frauke begleitet, die mit 17 Jahren zum ersten mal wählen durfte." Nach dem Mittagessen seien sie noch auf den Friedhof gegangen und hätten die Gräber seiner Schwiegereltern besucht. Michael Hayn (CDU) erklärt auf MZ-Nachfrage: "Bei dem schönen Wetter sind wir nach Bad Dürrenberg gefahren und haben dort Parteifreund Christoph Schulze getroffen, der heute in der Solestadt wiedergewählt werden möchte. Wir haben einen Spaziergang an der Saale gemacht undr sind im 'Alten Badehaus" eingekehrt. Da gab es Lachs, Schweinelendchen und zum Nachtisch noch Kalten Hund." Danach sei man noch durch Merseburg gebummelt. Und Einzelbewerber Sebastian Müller-Bahr: "Um 10 Uhr war Gottesdienst bei uns in der neuapostolischen Kirche. Dann haben wir Mittagessen gekocht - eine vegetarische Pfanne mit grünem Spargel, Hokkaido-Kürbis und vegetarischen Hähnchen. Am Nachmittag haben wir mit unseren Kindern noch Waffeln gebacken."

18.37 Uhr:Bad Dürrenberg - Auch aus der Solestadt Bad Dürrenberg gibt es nun einen ersten Zwischenstand. Hier kann Amtsinhaber Christoph Schulze (CDU) langsam schon den Sekt aus dem Kühlschrank holen. Es fehlt nur noch das Briefwahllokal und er führt momentan mit 1.600 zu 470 Stimmen gegen Einzelbewerber Marcel Funke.

18.34 Uhr: Bad Lauchstädt - In Bad Lauchstädt sind die erste Wahllokale bereits mit der Auszählung durch. Es zeichnet sich bisher ein knappes Duell ab. Aktuell führt Amtsinhaber Christian Runkel (CDU) mit 397 zu 333 Stimmen. Während er in Klobikau, Milzau und Großgräfendorf vorn lag, ging Delitz klar mit 77 zu 168 an seinen Kontrahenten Thomas Schorsch. Es fehlen nun jedoch noch die großen Wahllokale in Bad Lauchstädt, Schafstädt sowie das Briefwahllokal.

18.30 Uhr:Braunsbedra - Fünf der zehn Wahllokale in Braunsbedra sind ausgezählt. Auf Robert Evers entfallen momentan 9,6 Prozent der Stimmen, auf Ingo Heyde 23,7 Prozent, auf Carsten Schmeißer 13,4 Prozent und auf Amtsinhaber Steffen Schmitz 53,3 Prozent.

18.21 Uhr:Leuna - Die Wahlbeteiligung an der Urne in Leuna liegt nach ersten Informationen der Verwaltung bei 20,4 Prozent. Die 2.600 Briefwähler sind da noch nicht mit eingerechnet. Gemeindewahlleiter Ekkehard Lörzer geht davon aus, dass die Wahlbeteiligung insgesamt bei etwa 30 Prozent sein wird.

18.11 Uhr:Bad Lauchstädt - Die Auszählung in der Goethestadt Bad Lauchstädt hat begonnen. Ein bis anderthalb Stunden werde das wohl dauern, lautet die Prognose vor Ort. Dann machen sich die drei Männer und sechs Frauen über die orange Umschläge her. Die Techniken sind höchst unterschiedliche. Einige reißen das Papier mit der Hand auf, andere greifen zum Brieföffner, um erstmal den gesamten Stapel aufzuschlitzen, bevor sie die Wahlzettel herausholen. Anschließend packen sie sie auf zwei Stapel einen für Amtsinhaber Christian Runkel (CDU), einen für Herausforderer Thomas Schorsch (parteilos). Beide wachsen zunächst fast gleichmäßig.

Die Auszählung in Bad Lauchstädt hat begonnen. (Foto: Sieler)

18.02 Uhr:Leuna - Auch in Leuna haben die Wahllokal geschlossen. In das Wahllokal in Friedersdorf sind etwa 60 Prozent der Bewohner heute gekommen, so der örtliche Wahlvorsteher. Gleich zwei Kandidaten kommen aus Friedensdorf (Michael Bedla und Matthias Dupke). Bei den geschätzten 60 Prozent sind noch keine Briefwähler dabei.

In Leuna findet am Sonntag, 13. März, die Wahl zum Bürgermeister statt. Um kurz nach 18 Uhr wird in Friedensdorf die Urne mit den Stimmzetteln ausgekippt. (Foto: Laura Nobel)

18.00 Uhr: Bad Lauchstädt - Die Auszählung beginnt. Im Briefwahllokal in der Grundschule Bad Lauchstädt wird die große Urne ausgekippt. 1.249 Umschläge purzeln heraus. Die Helfer müssen sie nun öffnen und die Stimmen zählen. Ein bis anderthalb Stunden werde das wohl dauern, lautet die Prognose vor Ort.

18.03 Uhr:Braunsbedra - Die Wahllokale in Braunsbedra sind geschlossen. Pünkltich wird, wie hier in einem der Wahllokale im Rathaus, mit der Auszählung begonnen.

In Braunsbedra wird am Sonntag, 13. März, ein neuer Bürgermeister gewählt. Pünktlich kurz nach 18 Uhr wird in der Stadt am Geiseltalsee die Wahlurne ausgekippt. (Foto: Diana Dünschel)

17.43 Uhr:Merseburg - In Merseburg wird mit einer relativ geringen Wahlbeteiligung gerechnet. In einem Wahllokal, in dem bis zu 1.500 Stimmberechtigte wählen könnten, sollen bis Mittag lediglich 150 Wähler ihre Stimme abgegeben haben.

17.34 Uhr: Braunsbedra - Die Briefwahl nutzten laut Wahlleiter mehr als 1.000 Wahlberechtigte.

17.28 Uhr:Merseburg - In wenigen Minuten schließen die 20 Wahllokale in Merseburg und hier sowie in den drei Briefwahllokalen beginnt die Auszählung der Stimmen. In den Wahllokalen sind rund 140 Wahlhelfer im Einsatz, 30 davon nicht aus der Stadtverwaltung.

17.23 Uhr:Braunsbedra - In der Geiseltalstadt können 9122 Wahlberechtigte in zehn Wahllokalen den künftigen Bürgermeister wählen. Bis zum Nachmittag lag die Wahlbeteiligung bei etwas mehr als 30 Prozent.