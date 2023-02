Am Montagabend hatten Zeugen einen betrunkenen Autofahrer mit knapp drei Promille bei Leipzig gestoppt. Der 56-Jährige war wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Lippendorf/MZ - Ein betrunkener Autofahrer ist am Montagabend in Lippendorf bei Leipzig von Zeugen wegen seiner auffälligen Fahrweise gestoppt worden.

Der 56-jährige Fahrer war mit fast drei Promille auf der Staatsstraße 71 in Richtung Borna unterwegs, als Zeugen gegen 21 Uhr auf seine unsichere Fahrweise aufmerksam wurden. Sein Fahrzeug war so beschädigt, dass er links vorn nur auf der Felge für, was Funken verursachte.

Außerdem soll der Mann wegen des Fahrens von Schlangenlinien aufgefallen und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Die Zeugen konnten den Fahrer zum Anhalten bringen und die Polizei verständigen. Die Beamten stellten bei dem Betrunkenen einen Atemalkoholwert von 2,92 Promille fest. Beim Aussteigen und Gehen mussten sie den 56-jährigen Mann stützen und nahmen ihm die Schlüssel zum Fahrzeug und den Führerschein weg.

Bei dem Mann ist eine Blutentnahme durchgeführt worden. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.