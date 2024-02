Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Zyniker und Misanthrop. Mitleidslos und gehässig. Die feuilletonistischen Etiketten, die dem Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk, Jahrgang 1962 und geboren in Niedersachsen, routiniert zugeschrieben werden, sind so bekannt wie falsch. Auch der neue Erzählband „Der gelbe Elefant“, erschienen im Rowohlt Verlag, zieht die Vorurteile an, auf „SWR Kultur“ hieß es: „Die Strunksche Conditio Humana ist eine zwischen hässlichen Plastikstühlen, zu viel Körperfett und Doppelkorn. Sie kennt keine Hoffnung.“