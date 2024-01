Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - „Ausstellungen sind eigentlich nicht mein Ding“, sagt Gerald Große. Aber als Claudia Hein, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Germanistischen Instituts der Universität Halle, anfragte, ob er sich vorstellen könne, im Rahmen eines literarischen Projekts eine Auswahl seiner Fotos, mit denen er den Aufbau von Halle-Neustadt dokumentierte, in Halle zu zeigen, musste er einfach zusagen: „Wir konnten – im tiefsten Herzen uralte Neustädter – das Vorhaben nicht ablehnen“, so der 1942 in Dresden geborene, zwischen 1968 und 2004 in Halle heimische und heute in Wien lebende Fotograf. Also hat er sein Foto-Archiv durchforstet und auch neue Papier-Abzüge von alten Negativen angefertigt.