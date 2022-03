Schwerverletzter Radfahrer in Breitenbach ist identifiziert

Breitenbach/MZ - Der Mann, der am Sonntagnachmittag schwer verletzt bei Breitenbach gefunden worden war, ist identifiziert. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 81-jährigen Mann, der in Breitenbach wohnt und der noch im Krankenhaus behandelt wird. Angehörige des Verletzten hatten anhand des in der Dienstagausgabe der MZ veröffentlichten Fotos das Fahrrad des Mannes erkannt. Ein Zeuge hatte am Sonntag den Schwerverletzten entdeckt, der keine persönlichen Dokumente bei sich hatte.