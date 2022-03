Schwerverletzter Radfahrer bei Breitenbach: Wer kennt den Mann?

Breitenbach/MZ - Bei Breitenbach ist am Sonntagnachmittag ein laut Polizei schwerstverletzter Radfahrer gefunden worden, dessen Identität unbekannt ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann von einem Zeugen etwa 300 Meter hinter dem Ortsausgang Breitenbach in Richtung Lonzig entdeckt. Augenscheinlich, so heißt es, war der Mann mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann sei in eine Klinik in Halle gebracht worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Bei dem Verletzten konnten nach Polizeiangaben keinerlei Dokumente aufgefunden werden. Das Alter des Mannes, so heißt es, werde auf 70 bis 75 Jahre geschätzt. Er habe mittellange graue Haare und sei mit einer braunen Lederjacke sowie schwarzen Stiefeln bekleidet gewesen. Der Mann war mit einem grauen Fahrrad der Marke „Adventure“ (Foto) unterwegs. Die Thüringer Polizei habe von dem Sachverhalt ebenfalls Kenntnis. Hinweise nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis über die Rufnummer 03443/28 22 93 entgegen.