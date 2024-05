Beute machten der oder die Täter in der Könderitzer Hauptstraße aber nicht, sagt die Polizei.

Zigarettenautomat in der Elsteraue beschädigt

Wegen eines beschädigten Zigarettenautomats musste die Polizei am Samstag nach Könderitz fahren.

Könderitz/MZ/and. - In der Elsteraue, Ortsteil Könderitz, wurde ein Zigarettenautomat beschädigt. Wie die Polizei informiert, wurde der beschädigte Automat am Samstagnachmittag in der Könderitzer Hauptstraße vorgefunden.

Das Gehäuse des Geräts wies demnach eine starke Außenwölbung auf. Zeugen hatten in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, so die Polizei, der mit dem Geschehen im Zusammenhang stehen könnte.

An das Innere des Automaten und damit an die erhoffte Beute gelangten die Täter allerdings nicht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.