Vor dem Landgericht in Halle muss sich ein 30-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll in der Silvesternacht 2023 in Zeitz dreimal zugestochen haben. Wie es vor Gericht weitergeht.

Zeitz/Halle/MZ. - Am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Halle wurden gleich sieben Zeugen im Fall wegen versuchten Totschlags angehört. In der Silvesternacht 2023 soll ein 30-jähriger Hildesheimer in Zeitz einen 36-jährigen Zeitzer mit drei Messerstichen verletzt haben. Der Geschädigte leidet laut seiner Aussage vom Prozessauftakt noch heute, vor allem seelisch darunter. Die neuen Zeugen belasteten den Angeklagten teilweise.