Vor dem Landgericht in Halle ist ein Verfahren wegen versuchten Totschlags in Zeitz neu aufgerollt worden. Der Angeklagte und sein Opfer erzählen verschiedene Geschichten.

Am Landgericht Halle wird wegen versuchten Totschlags in Zeitz verhandelt: Was Angeklagter und Opfer sagen

Das Landgericht Halle: Hier wird derzeit ein versuchter Totschlag in Zeitz verhandelt.

Halle/Zeitz/MZ. - Vor einer nicht ganz einfachen Angelegenheit steht eine Strafkammer am Landgericht Halle. Denn in dem Prozess gegen einen 30-jährigen Hildesheimer, der in der Silvesternacht 2023/24 einen heute 36-jährigen Zeitzer in der Elsterstadt dreimal mit einem Messer gestochen haben soll, steht erstmal Aussage gegen Aussage. Beide Hauptbeteiligten wurden am ersten Prozesstag von dem Schöffengericht und den anderen Beteiligten ausgiebig befragt, beide erzählten dabei aber verschiedene Geschichten.