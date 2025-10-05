Burgenland-Frauen entscheiden das Topspiel der Regionalliga für sich und sind nun das einzige Team ohne Verlustpunkt in der Staffel Mitte. HCB-Männer bezwingen in Plotha die Freiberger Dachse sowie zwei Mannschaften aus Halle.

„Weiße Weste“ bleibt sauber: HCB-Frauen gewinnen Topspiel, und auch die drei Männerteams jubeln

Nach dem knappen Sieg im Topspiel in Görlitz bleiben die HCB-Frauen als nun einzige verlustpunktfreie Mannschaft der Regionalliga Mitte an der Tabellenspitze.

Görlitz/Plotha. - Einseitiger als es das Endergebnis von 32:33 aussagt, verlief am Samstag über weite Strecken das Topspiel der beiden noch verlustpunktfreien Teams der Frauen-Regionalliga Mitte. Die Gäste vom HC Burgenland lagen in Görlitz in der ersten Halbzeit phasenweise mit zehn und beim Seitenwechsel (12:20) dann noch mit acht Toren vorn.