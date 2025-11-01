Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Kreuzung an der Magdeburger Chaussee ereignet. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Das ist bisher dazu bekannt.

Krankenwagen verunglückt bei schwerem Unfall auf B6n bei Bernburg - drei Verletzte, darunter Patient

Der Rettungswagen, in dem ein Patient behandelt wurde, kippte bei dem Unfall um.

Bernburg/MZ. - Vier Verletzte, ein uDrei Verletzte, ein umgekippter Krankenwagen, ein eingedrücktes Auto und eine völlig demolierte Ampelanlage: Das ist das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung B6n/B185 und Magdeburger Chaussee in Bernburg eignet hat. Es ist 8.36 Uhr gewesen, als nach Angaben der Feuerwehr der Notruf bei den Rettern wegen eines Unfalls mit eingeklemmter Person einging. Kurz zuvor war kam es zu der folgenschweren Kollision.