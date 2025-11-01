Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Aschersleben ist in Bernburg auf einer Einsatzfahrt verunglückt. Dabei entstand am Fahrzeug Totalschaden.

Drei Verletzte: Ascherslebener ASB-Rettungswagen auf Einsatzfahrt in Bernburg verunglückt

Bernburg/Aschersleben/MZ - Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Aschersleben ist am Sonnabendmorgen in Bernburg bei einem schweren Verkehrsunfall verunglückt. Der RTW war gegen 8.30 Uhr mit zwei Mitarbeitern des ASB und einem Schlaganfall-Patienten unterwegs nach Bernburg.