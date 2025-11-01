weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Schwerer Unfall: Drei Verletzte: Ascherslebener ASB-Rettungswagen auf Einsatzfahrt in Bernburg verunglückt

Schwerer Unfall Drei Verletzte: Ascherslebener ASB-Rettungswagen auf Einsatzfahrt in Bernburg verunglückt

Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Aschersleben ist in Bernburg auf einer Einsatzfahrt verunglückt. Dabei entstand am Fahrzeug Totalschaden.

Von Frank Gehrmann und Katharina Thormann 01.11.2025, 14:30
Ein Rettungswagen des ASB aus Aschersleben ist in Bernburg bei einem schweren Verkehrsunfall verunglückt.
Ein Rettungswagen des ASB aus Aschersleben ist in Bernburg bei einem schweren Verkehrsunfall verunglückt. (Foto: ASB Aschersleben)

Bernburg/Aschersleben/MZ - Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Aschersleben ist am Sonnabendmorgen in Bernburg bei einem schweren Verkehrsunfall verunglückt. Der RTW war gegen 8.30 Uhr mit zwei Mitarbeitern des ASB und einem Schlaganfall-Patienten unterwegs nach Bernburg.