Wilde Müllhalden in Zeitz Zeitzer machen Vorschläge, wie man dem Müll anderer Leute Herr werden kann: Was könnte funktionieren?
Leser schämen sich dafür, wie sich Zeitz ihnen und Besuchern präsentiert. Müll und Schmierereien seien Alltag, eine Lösung nicht in Sicht. Was sie dennoch vorschlagen.
07.08.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - Wahllos entsorgter Müll, Abfall unweit der eigens dafür aufgestellten Behälter, Schmierereien an Wänden, Trafohäuschen, Verteilerkästen, beklebte Schilder: Viele Zeitzer sind ebenso wütend wie ratlos und mitunter auch hoffnungslos über das Bild, das ihre Stadt ihnen und vor allem auch den Gästen bietet.