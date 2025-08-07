Leser schämen sich dafür, wie sich Zeitz ihnen und Besuchern präsentiert. Müll und Schmierereien seien Alltag, eine Lösung nicht in Sicht. Was sie dennoch vorschlagen.

Zeitzer machen Vorschläge, wie man dem Müll anderer Leute Herr werden kann: Was könnte funktionieren?

Müll in Zeitz: an 15 Stellen zwischen Bahnhof, Innenstadt und Ost gibt es solche „Sammelstellen“

Zeitz/MZ. - Wahllos entsorgter Müll, Abfall unweit der eigens dafür aufgestellten Behälter, Schmierereien an Wänden, Trafohäuschen, Verteilerkästen, beklebte Schilder: Viele Zeitzer sind ebenso wütend wie ratlos und mitunter auch hoffnungslos über das Bild, das ihre Stadt ihnen und vor allem auch den Gästen bietet.