Seit Donnerstag, 23. Oktober, ist Dieter Hallervorden in „Der eingebildete Kranke“ in Dessau auf der Bühne zu sehen. Für Interessierte gibt es eine kostenlose Einführungsmatinée, auf dem der die Möglichkeit besteht, mit den Schaupielern des Stücks auch persönlich ins Gespräch zu kommen.

Hallervorden wieder auf Dessauer Bühne: So können Interessierte mit Schauspielern ins Gespräch kommen

Dessau-Rosslau/MZ/RH. - Die offizielle Premiere fand Anfang September zu seinem 90. Geburtstag in seinem Berliner Schlosspark-Theater statt. Ab Donnerstag, 23. Oktober, 19 Uhr ist Dessau-Roßlaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden in „Der eingebildete Kranke“ nun in seinem Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche zu sehen. Bis 8. November gibt es insgesamt zehn Vorstellungen, für die es nur noch Restkarten gibt.