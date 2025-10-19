Linken-Urgestein Gregor Gysi war im Mitteldeutschen Theater zu Gast. Vor Dessau-Roßlauer Publikum sprach er über Persönliches, die Fehler der Altparteien, AfD, Ukraine-Krieg, die drohende Wehrpflicht - und was er Putin bei einem Treffen sagen würde.

Aufnahmen für Podcast: Politstar Gregor Gysi (Linke) hat vor Dessau-Roßlauer Publikum am Samstagabend aus dem Nähkästchen geplaudert.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es war ein Abend, den sich der ein oder andere politikinteressierte Dessau-Roßlauer zuvor dick im Kalender markiert haben dürfte. Denn nicht oft kommt es vor, dass gleich zwei hochkarätige Persönlichkeiten der Bundespolitik gemeinsam in der Doppelstadt zu sehen sind. In diesem Fall Linken-Urgestein und dienstältestes Mitglied im Bundestag Gregor Gysi auf der einen und der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, einstige Nachwuchshoffnung der Konservativen, auf der anderen Seite. Eine Konstellation, die Spannung versprach.