In der Gemeinde Petersberg wurde am Sonntag gewählt. Nach einem ersten Zwischenergebnis liegt der parteilose Kandidat Daniel Zwick vorne.

Petersberg/MZ. - In der Gemeinde Petersberg wurde am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei Kandidaten hatten sich aufgestellt: Kerstin Lehmann (AfD) und Daniel Zwick (parteilos). Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen und es wird ausgezählt.

Laut einem ersten Zwischenergebnis aus Teicha liegt der parteilose Daniel Zwick vorne.

Mehr zur Bürgermeisterwahl in Petersberg lesen Sie in Kürze. Der Text wird im Laufe des Abends aktualisiert.