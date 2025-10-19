Bei Dachdeckerarbeiten ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in Paßbruch ausgelöst worden. Die Eigentümer der Scheune und eines benachbarten Wohnhauses hatten Glück im Unglück.

Feuerwehrleute bei dem Brand in Paßbruch im Einsatz. Die Scheune und das Wohnhaus konnten durch den schnellen Einsatz gerettet werden.

Passbruch - Alarm für die Feuerwehr am Sonntagnachmittag: Bei Dachdeckerarbeiten ist ein Scheunenbrand in der Siedlung Paßbruch ausgelöst worden, die zum Sangerhäuser Ortsteil Rotha gehört. Das Feuer war nach Angaben von Sangerhausens Stadtwehrleiter Arno Kalina gegen 14.45 Uhr bemerkt worden.