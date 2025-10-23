Der Mitteldeutsche Rundfunk lud am Mittwochabend zur Voraufführung von „Leuna-Komplex“ ins cCe Kulturhaus in Leuna ein. Etwa 400 Besucher erschienen, um den Film in besonderem Ambiente zu schauen. Welches Meinungsbild nach der Aufführung herrschte.

Der Carl-Bosch-Saal des Kulturhauses in Leuna war anlässlich der Filmpremiere gut besucht. Etwa 400 Besucher waren vor Ort.

Leuna/MZ. - Als die letzte Drohnenaufnahme von Leuna und Umgebung über die Leinwand lief, brandete großer Applaus im cCe Kulturhaus Leuna auf. Dort fand am Mittwoch die Voraufführung der MDR-Produktion „Leuna Komplex – Stadt, Land, Werk“ statt. 90 Minuten lang widmet sich der Film unter anderem der derzeitigen Situation am Chemiestandort und dem kulturellen Leben in Leuna. Das Interesse in der Gartenstadt war groß. Etwa 400 Zuschauer kamen ins Kulturhaus, die Plätze im Carl-Bosch-Saal waren nahezu alle belegt.