Beamte suchen seit Mittwoch 17 Uhr eine Jugendliche aus Wittenberg. Warum der Einsatz Jessener aus dem Schlaf reißt.

Ein Polizeihubschrauber kreiste mitten in der Nacht zu Donnerstag über dem Neubauviertel von Jessen.

Jessen/MZ. - Die positive Nachricht ist: Die Suche der Polizei war erfolgreich. In der Nacht zu Donnerstag haben Beamte gegen 2.30 Uhr eine aus einer Wohngruppe in Wittenberg verschwundene Jugendliche wieder aufgegriffen. Sie wurde in ihre Einrichtung zurückgebracht.