Wittenberg feiert das Reformationsfest 2025 mit bekannten Programmpunkten und neuen Ideen: Ein Lichterumzug verbindet Geschichte und Grusel, dazu gibt es Kürbissuppe und eine Video-Show.

Am 31. Oktober ist es wieder Zeit für das historische Marktspektakel zum Reformtionsfest in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Bald ist es wieder so weit: Zum Reformationsfest am kommenden Freitag verwandelt sich die Wittenberger Innenstadt wieder in eine historische Bühne. Für das Programm unter dem Motto „Wittenberg leuchtet“ hat sich die „Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH“ einige Neuerungen einfallen lassen. „Wir reformieren ein bisschen den Reformationstag“, beschreibt es Denis Lehmann vom Stadtmarketing.