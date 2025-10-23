weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Reformationstag 2025 in Wittenberg: Wittenberg verbindet Reformationsfest mit Halloween-Elementen

Reformationstag 2025 in Wittenberg Wittenberg verbindet Reformationsfest mit Halloween-Elementen

Wittenberg feiert das Reformationsfest 2025 mit bekannten Programmpunkten und neuen Ideen: Ein Lichterumzug verbindet Geschichte und Grusel, dazu gibt es Kürbissuppe und eine Video-Show.

Von Lea Fischer 23.10.2025, 18:04
Am 31. Oktober ist es wieder Zeit für das historische Marktspektakel zum Reformtionsfest in Wittenberg.
Wittenberg/MZ. - Bald ist es wieder so weit: Zum Reformationsfest am kommenden Freitag verwandelt sich die Wittenberger Innenstadt wieder in eine historische Bühne. Für das Programm unter dem Motto „Wittenberg leuchtet“ hat sich die „Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH“ einige Neuerungen einfallen lassen. „Wir reformieren ein bisschen den Reformationstag“, beschreibt es Denis Lehmann vom Stadtmarketing.