Erst Müll, dann Feuer: Wie es nach dem Brand an der Schützenstraße in Zeitz aussieht

Zeitz/MZ. - Es ist erst ein paar Wochen her, da berichtete die MZ über die Müllberge in Höfen und Vorgärten zwischen von-Harnack-Straße und Schützenstraße in Zeitz. Besonders schlimm sah es damals übrigens auch schon in jenem Hof aus, in dem es dann am Dienstag, 19. März, zu einem Großbrand mit gefährlicher Rauchentwicklung kam.