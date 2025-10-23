Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld profitiert bei Investition von 441.000 Euro von 90 Prozent Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt. Was wie helfen soll.

Köthen/MZ. - Durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld laufen zwei große Flüsse. Sie führen in unregelmäßigen Abständen immer einmal Hochwasser. Manchmal ist das so viel, dass die Flüsse über ihre Ufer treten und massive Schäden anrichten. Damit die möglichst gering gehalten werden können, müssen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Das wiederum geht nur mit modernster Technik, und die ist sehr teuer.