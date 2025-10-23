weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Unfall im Burgenlandkreis: Hoher Sachschaden! In Teuchern ist ein geparkter Transporter losgerollt

In Teuchern im Burgenlandkreis ist am Donnerstagmittag hoher Sachschaden entstanden, als sich ein geparkter Transporter selbstständig gemacht hat. Wogegen das Fahrzeug gekracht ist.

23.10.2025, 15:27
Nach einem Unfall in Teuchern im Burgenlandkreis mit einem losgerollten Transporter ermittelt die Polizei (Symbolfoto).
Nach einem Unfall in Teuchern im Burgenlandkreis mit einem losgerollten Transporter ermittelt die Polizei (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/dpa

Teuchern/MZ - In der Rosenstraße in Teuchern im Burgenlandkreis ist am Donnerstagmittag ein geparkter Transporter ins Rollen geraten. Laut Polizei war das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert. Es sei etwa 150 Meter eine Anhöhe hinuntergerollt und gegen eine Wand sowie eine Hausecke gekracht. Dabei seien die Wand, ein Fallrohr sowie in erheblichem Maße das Heck des Transporter beschädigt worden.