Halle (Saale), Deutschland
  4. Stadtumbau, Sorgen, Ideen: Bildungszentrum, Bahnhof und der Kulturpalast: So plant die Stadt Bitterfeld ihre Zukunft

Zur Einwohnerversammlung am Montag präsentierte der Bitterfeld-Wolfener Oberbürgermeister Armin Schenk große Pläne – und nahm viele Bürgeranliegen mit.

Von Robert Martin Aktualisiert: 23.10.2025, 15:37
Das Gelände der ehemaligen Konsumbäckerei gilt für viele Bitterfelder als Schandfleck. Nun entsteht dort das neue Mitteldeutsche Bildungszentrum. (Foto: André Kehrer)

Bitterfeld/MZ. - Montagabend, 20. Oktober 2025, im Historischen Rathaus von Bitterfeld: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind gekommen, um bei der Einwohnerversammlung im Ratssaal mehr über aktuelle Projekte im Stadtgebiet zu erfahren – und ihre Fragen und Anregungen loszuwerden. Zu Beginn berichtete Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) über aktuelle Projekte. Und welche Fragen hatten die Bitterfelderinnen und Bitterfelder?