Stadtumbau, Sorgen, Ideen Bildungszentrum, Bahnhof und der Kulturpalast: So plant die Stadt Bitterfeld ihre Zukunft
Zur Einwohnerversammlung am Montag präsentierte der Bitterfeld-Wolfener Oberbürgermeister Armin Schenk große Pläne – und nahm viele Bürgeranliegen mit.
Aktualisiert: 23.10.2025, 15:37
Bitterfeld/MZ. - Montagabend, 20. Oktober 2025, im Historischen Rathaus von Bitterfeld: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind gekommen, um bei der Einwohnerversammlung im Ratssaal mehr über aktuelle Projekte im Stadtgebiet zu erfahren – und ihre Fragen und Anregungen loszuwerden. Zu Beginn berichtete Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) über aktuelle Projekte. Und welche Fragen hatten die Bitterfelderinnen und Bitterfelder?