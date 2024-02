Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Die Schüler sind 12 und 13 Jahre alt und sie verbindet die Liebe zur Musik: Max Dreyer, Tabea Fichtner und Samira Steinhauf waren beim Wettbewerb Jugend musiziert erfolgreich. In der Altersgruppe III erspielten sich Max Dreyer (13 Jahre) und Tabea Fichtner (12 Jahre, beide Schüler des Geschwister Scholl Gymnasiums Zeitz) sowie Samira Steinhauf (12 Jahre, Schülerin der Sekundarschule Elsteraue) in Naumburg jeweils einen ersten Preis. Dabei konnte vor allem Max Dreyer mit der besten Leistung und der Höchstpunktzahl überzeugen und darf nun zum Landeswettbewerb Jugend musiziert. Dieser soll Mitte März in Halle stattfinden. „Ja ich übe wirklich jeden Tag, jetzt erst recht. Denn ich bereite mich auf den Landeswettbewerb vor“, erzählt Max. Zum Unterricht kommt er in die Musikschule Kangkiste in den Zeitzer Platanenweg. Und Zuhause wird freilich auch geübt. Elf Minuten dauert sein Vorspiel auf der Gitarre im Wettbewerb. So hat er sich für einen Tango, ein Menuett und einen Marsch mit Variationen entschieden.