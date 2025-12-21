Weihnachten: Am vierten Advent sollte man wissen, was man verschenken will. Für Zögerliche, Unentschlossene und Suchende war die MZ in der Zeitzer Innenstadt unterwegs.

Zeitz/MZ. - „Es wird wohl wieder auf eine Schachtel Pralinen und Geld hinauslaufen, ich bin einfach abgeschaltet, wenn es um Geschenke geht“, sagte Matthias Winkler. „Aber ich hoffe jedes Jahr, dass ich noch eine zündende Idee habe!“

Das vierte Licht am Adventskranz brennt. Jetzt wird es wirklich Zeit für den prüfenden Blick auf die Geschenke. Ist jeder, der beschenkt werden soll, bedacht? Fehlt noch etwas? Außerdem gibt es ja auch etliche Leute, denen nichts Passendes einfällt. Und das Jahr für Jahr. Das erfuhr die MZ bei Gesprächen mit Zeitzern in Geschäften, auf dem Wochenmarkt oder auf dem Weihnachtsmarkt.

Zeitzer fand sogar Tipps in der MZ

Neun von zehn Frauen, mit denen die MZ sprach, winkten ab: Alle Geschenke schon lange im Schrank. Oder zumindest geplant, falls man was bestellen muss. Bei den Männern waren es aber auch sieben von zehn. „Ich erledige das gleich zu Anfang im Advent und schreibe mir auch das Jahr über auf, wenn meine Lebensgefährtin einen Wunsch äußert“, erzählt Tobias Schwarz. „Sonst endet das im Stress.“ Ein Mann, der darum bittet, nicht namentlich genannt zu werden, verrät, dass er „zwei total linke Hände“ habe, was Geschenke angehe. Für die Familie und Freunde erledige alles seine Frau.

„Ich bin auch schon am Heiligabend in ein, zwei Geschäften gegangen und habe gesagt: Ich brauche noch ein Geschenk für meine Frau. In der Parfümerie, als wir die noch hatten, hat das immer toll geklappt.“ Und noch etwas gesteht er mit einem Lachen: „Zweimal im Laufe der Jahre hat mir da tatsächlich die MZ geholfen mit den Vorschlägen, was man schnell noch kaufen kann.“ Er sei dann bei Enzmanns und im Spoon fündig geworden. Und dieses Jahr? Er verzieht das Gesicht und rollt mit den Augen: „Ach fragen sie mal besser nicht! Oder haben sie einen Tipp?“

Ein Schutzengel ist immer ein kleiner, sehr persönlicher Gruß. Man findet diese Exemplare in der Gutenberg-Buchhandlung. Foto: Angelika Andräs

Die MZ hat auch bei Händlern nachgefragt und festgestellt, dass es gar kein Problem ist, wenn jemand sagt: Ich suche da noch ein Geschenk für jemanden und habe keine Idee. Es gibt nämlich nicht nur die perfekte Beratung – das ist halt der Vorteil, wenn man vor Ort im Laden einkauft und nicht online bestellt – sondern auch den besten Service, sprich das liebevolle Verpacken der Geschenke.

Auch fürs kleine Budget gibt es was in Zeitz

Aber wie ist das, wenn man nur ein begrenztes Budget hat oder etwas Kleines, das trotzdem nicht billig daherkommt für den netten Nachbarn sucht, der immer die Pakete annimmt? Auch das wollte die MZ wissen: Gibt es ein Geschenk für fünf Euro? Und auf diese Frage gab es erstaunlich viele Antworten. In der Apotheke gibt es Duschbäder oder Tee, die jeder gebrauchen kann. Kleine Dinge für den Haushalt, die sehr praktisch sind, egal, wie groß dieser ist, findet man im Haushaltswarengeschäft und viele neckische Kleinigkeiten in der Buchhandlung und im angeschlossenen Lila Laden.

Dort gefunden gibt es auch noch einen persönlichen Tipp: Schutzengel sind eine wunderbare Kleinigkeit, über die sich jeder freut. Nicht, weil sie unbedingt vor allem Unheil bewahren, sondern weil sie die guten Wünsche desjenigen, der sie schenkt, symbolisieren. Und nicht zu vergessen: Über einen Gruß aus einem der Zeitzer Blumenfachgeschäfte freut man sich immer!

Zeitz-Geschenke oder etwas Besonderes fürs Kind

Bei Enzmanns in der Kalkstraße wird jedem geholfen. Wer Geschenke sucht, ist hier richtig. Foto: Angelika Andräs

Bei Enzmanns in der Kalkstraße wird jedem geholfen. Wer Geschenke sucht, ist hier richtig. Umso mehr, als es hier einige typische Zeitz-Produkte gibt: Das Zeitz-Licht, die Motivtasse oder den Kalender mit Motiven von Oskar Haage. Dazu viele Dekoteile und Feinkostwaren. Man kann sich gern etwas zusammenstellen lassen. Und auch die Frage, was man zum Beispiel einem mittelalten Mann schenken kann, bringt Inhaberin Ines Enzmann nur ganz kurz zum Nachdenken. Ihre Empfehlung für Kinder ist ein richtig hübsches Besteck – mit Gravur, im eigenen Haus ausgeführt. Und für fünf Euro? Schicke weihnachtliche Gobelin-Tischsets zum Beispiel . Hübsch verpackt wird natürlich auch alles.

Weihnachtliche Tischsets gibt es bei Enzmanns für fünf Euro. Foto: Angelika Andräs

Geschenke in der Apotheke in Zeitz entdeckt

Geschenke aus der Apotheke? Aber sicher gibt es die. Elke Starke-Kreil, Inhaberin der Mohren-Apotheke in der Brüderstraße, empfiehlt Kosmetik, Vitamine oder eine kuschlige Wärmflasche, die nicht nur Kinder lieben. Foto: Angelika Andräs

Geschenke aus der Apotheke? Aber sicher gibt es die. Elke Starke-Kreil, Inhaberin der Mohren-Apotheke in der Brüderstraße, empfiehlt Kosmetik, Vitamine oder eine kuschlige Wärmflasche, die nicht nur Kinder lieben. Das wird auch gern als Geschenk gekauft. „Cremes, Bodylotion“, zählt sie auf, und zeigt schmunzelnd zwei Produkte mit Duftnote Champagner oder Gin Fizz. Oft werden hier auch Dinge für Verwandte im Pflegeheim gekauft. Aber egal was, das Team berät natürlich gern oder stellt etwas zusammen. Und wenn es um Geschenke zum kleinen Preis geht, da gibt es große Auswahl: Von Duschbad über Deo für empfindliche Haut bis zu vielen verschiedenen gesunden Teesorten.

Feine Duscbbädergibt es in der Mohren-Apotheke als fünf-Euro-Geschenk. Foto: Angelika Andräs

Ein Buch ist in Zeitz immer ein Geschenk

Ein Buch geht immer - es ist das beste Geschenk überhaupt. Und die Auswahl ist riesig bei Sabine Mehland in der Gutenberg-Buchhandlung – für Jung und Alt, Klein und Groß, Frau und Mann, Horrorfreund, Krimifan, Romantiker und Geschichtsinteressierten. Foto: Angelika Andräs

Ein Buch geht immer - es ist das beste Geschenk überhaupt. Und die Auswahl ist riesig bei Sabine Mehland in der Gutenberg-Buchhandlung – für Jung und Alt, Klein und Groß, Frau und Mann, Horrorfreund, Krimifan, Romantiker und Geschichtsinteressierten. In der Zeitzer Gutenberg-Buchhandlung in der Judenstraße gibt es natürlich die passende Typberatung dazu. Und Inhaberin Sabine Mehland empfiehlt dazu gleich noch Schokolade, Tee oder einen Weihnachtswichtel aus dem Lila Laden, der in den selben Räumen zu finden ist. Man kann bis zum Heiligabend noch stöbern. Und wer sich nicht entscheiden kann, nimmt vielleicht einen Gutschein. Für (unter) fünf Euro findet man einiges, zum Beispiel edle Schafmilchseife.

Schafmilchseife für 4,50 Euro gibt es im Lila Laden, der zur Buchhandlung gehört. Foto: Angelika Andräs

Das passt in jeden Zeitzer Haushalt

Ein spezieller Marmeladen- und Honiglöffel ist als fünf-Euro-Geschenk im „Spoon“ zu haben. Foto: Angelika Andräs

Etwas Feines für Küche und Tafel lässt sich gut verschenken. Diese Erfahrung macht Inhaberin Silvana Peter im Haushaltswarenfachgeschäft Spoon in der Kramerstraße immer wieder. Ob Gläser, Keramik, Trinkflaschen, Kochzubehör und natürlich die Bräter, die jedes Jahr um diese Zeit der Renner sind, es lässt sich auch für Unentschlossene dank der Fachberatung etwas finden. Ganz neu im Angebot hat sie Holzbrettchen, bei manchen sollte man eher Bretter sagen, die sehr gefragt sind. Und für fünf Euro gibt es viel. Sie empfiehlt einen speziellen Honig- und Marmeladenlöffel, garantiert kleckerfrei, also das perfekte Geschenk. Und verpackt wird alles – der Service gehört immer kostenlos dazu.