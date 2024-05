Handel im Burgenlandkreis Gutenberg-Buchhandlung in Zeitz gibt es zehn Jahre und Sabine Mehland feiert mit den Kunden

Am 7. Mai ist es zehn Jahre her, dass die Unternehmerin einen Buchladen in Zeitz eröffnete. Wann es sich besonders lohnt , in der Judenstraße vorbeizuschauen.