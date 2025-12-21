Die Stadt Harzgerode hat jetzt eine Reihe von Vorhaben genannt, für die das Geld aus dem Sondervermögen – rund 3,5 Millionen Euro – verwendet werden könnte. Der Fokus liegt auf dem Bevölkerungsschutz.

Feuerwehr, Bushaltestellen und Wegebau: So will die Stadt das Geld aus dem Sondervermögen einsetzen

Für die Feuerwehr Harzgerode gab es zuletzt ein neues HLF 20. Bis 2032 stehen weitere Neubeschaffungen von Fahrzeugen an.

Harzgerode/MZ. - 3.571.516 Euro. Diese Summe erhält die Stadt Harzgerode aus dem Sondervermögen des Bundes. Inzwischen gibt es auch einen Plan, was mit dem Geld gemacht werden soll. Wie Bürgermeister Marcus Weise mitteilt, solle die Priorität auf dem Bevölkerungsschutz liegen.