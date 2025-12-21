Die Stadt Braunsbedra will nicht nur im Stadtzentrum, sondern auch in Frankleben eine neue Kita bauen. Doch der Sportverein SV Friesen und die Ortschefs sind dagegen. Welche Argumente sie vortragen.

Warum Franklebens Ortschefs für Sanierung der alten Schule sind

In der ehemaligen Schule in Frankleben befindet sich einer von zwei Standorten der örtlichen Kita.

Frankleben/MZ. - Mit dem mehrheitlich gefassten Beschluss des Braunsbedraer Stadtrates, einen Neubau der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ mit Geldern aus dem Strukturmittelfonds zu beantragen, ist das große Thema Zustand und Sanierungsbedarf aller städtischen Kitas nicht vom Tisch. Jedenfalls nicht für den Stadtrat und Ortsbürgermeister von Frankleben, Günter Küster (parteilos). Er stört sich vor allem an einem möglichen weiteren Kitaneubau.