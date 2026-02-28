Wittenberg wird Teil einer Frage in der Quiz-Sendung „Wer wird Millionär?” mit Günther Jauch. Was genau gefragt wurde.

Wittenberg/MZ/LJ - In der jüngsten Folge von „Wer wird Millionär?“ hat Wittenberg einen Platz zur besten Sendezeit bekommen. Die Kandidaten sollten „Witt, Wittenberg, Widdewiddewitt und Gewitter“ den passenden Begriffen zuordnen. Zur Auswahl standen: Olympiasiegerin, Lutherstadt, Pippi-Langstrumpf-Lied sowie Blitz und Donner.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag gehört zu einer satirischen Rubrik. Einzelne Passagen sind bewusst pointiert und überzeichnet.

Spätestens bei „Widdewiddewitt“ war klar: Hier predigt niemand, hier wird gesungen. Das hier ist kein Theologieseminar, sondern ein musikalischer Hinterhalt. Ein falscher Griff und Wittenberg wäre plötzlich Teil eines Kinderliedes oder hätte überraschend olympisches Edelmetall gewonnen. Doch die Kandidaten blieben standhaft wie eine angenagelte These. Sie sortierten alles fehlerfrei. Kein inneres Gewitter, kein Blitzschlag im Kopf.

Am schnellsten kombinierte Staatsanwältin Vanessa Schork aus München. Souverän spielte sie sich auf 16.000 Euro. Bei 32.000 zog allerdings eine dunkle Wolke auf und bevor es donnert, nimmt man bekanntlich lieber den Schirm. Also: Ausstieg. Ob sie jetzt mit frisch gewonnenem Geld und einem leisen „Widdewiddewitt“ Richtung Elbe nach Wittenberg pilgert, ist nicht überliefert.