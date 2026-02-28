weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ziel bleibt Mai 2027: Zehn-Millionen-Auftrag ist vergeben - So gehen die Bauarbeiten an B6n bei Köthen weiter

Aufatmen in Köthen: In der nächsten Woche werden die Bauarbeiten am letzten Teilstück der B 6n zwischen Köthen und der A 9 aufgenommen.

28.02.2026, 08:00
Die Arbeiten an der B6n gehen weiter.
Köthen/MZ. - Aufatmen in Köthen: In der nächsten Woche werden die Bauarbeiten am letzten Teilstück der Bundestraße (B) 6n zwischen Köthen und der Autobahn 9 aufgenommen. Dies teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Donnerstag in einer Presseinformation mit.