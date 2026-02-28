Aufruf an die Leser: Wer hat noch Bilder vom ersten Sachsen-Anhalt-Tag im Jahr 1996 und was ist von damals am meisten in Erinnerung geblieben?

Wie war das vor 30 Jahren? Erinnerungen an das erste Landesfest gesucht

Zahlreiche Gäste strömten bereits 1996, beim ersten Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg, über die Fußgängerbrücke in die Bernburger Talstadt (und umgekehrt). Insgesamt war eine Viertelmillion Besucher dabei.

Bernburg/MZ. - Als größtes Fest des Landes soll der Sachsen-Anhalt-Tag die Vielfalt aller Städte, Kommunen und Gemeinden widerspiegeln. Vereine, Institutionen, Interessengemeinschaften, regionale Firmen und viele mehr präsentieren sich dabei den Gästen. Als 1996 die Stadt Bernburg erstmalig dieses besondere Fest ausrichtete, war eine Viertelmillion Besucher aus Nah und Fern dabei.

Wer war beim ersten Sachsen-Anhalt-Tag 1996 dabei?

Nun, 30 Jahre später, kommt vom 5. bis 7. Juni zum zweiten Mal das große Landesfest nach Bernburg. Manch ein Gast wird das erste Mal daran teilnehmen, manch einer vielleicht seinen zweiten oder dritten Sachsen-Anhalt-Tag besuchen.

Aber ganz sicher sind viele unter Ihnen, liebe Leser, die beim Auftakt vor 30 Jahren bereits dabei waren. Haben vor den Bühnen gestanden und den Künstlern gelauscht, den Teilnehmern aus ganz Sachsen-Anhalt beim Umzug zugewunken und beim Gang über das Festgelände jede Menge neues über die Vielfalt und Vereinslandschaft aus den Nachbarkreisen kennengelernt.

Und genau diese Erinnerungen interessieren uns. Was gefiel Ihnen damals beim Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg am besten? Was ist Ihnen am eindrücklichsten vom Landesfest in Erinnerung geblieben? Oder haben Sie sogar Fotos gemacht, die die bunte Vielfalt der Veranstaltung und ihren Blick auf die Highlights zeigen?

Aufruf an die Leser, Erinnerungen zu schicken

Dann nur her damit. Wir würden gerne Ihre Erinnerungen in Bild und Text veröffentlichen, um den allerersten Sachsen-Anhalt-Tag erneut in der Zeitung zum Leben zu erwecken. Ihre Informationen und Material können Sie dafür per Mail an [email protected] oder per Post an Redaktion Bernburg, Saalplatz 15 in 06406 Bernburg schicken.