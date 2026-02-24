Bernburg ist vom 5. bis zum 7. Juni zum zweiten Mal nach 1996 Gastgeberstadt für das Landesfest. Wie weit die Vorbereitungen 100 Tage vor dem Großereignis sind und was zum Programm bekannt ist.

Der Sachsen-Anhalt-Tag 2026 findet in Bernburg statt.

Bernburg/MZ. - „Wir freuen uns, wenn drei tolle Tage hinter uns liegen. Bis dahin müssen wir Vollgas geben, um alles auf die Beine zu stellen“, sagt Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke). Bis dahin, das heißt 100 Tage. Der Countdown für den 24. Sachsen-Anhalt-Tag im Herzen des Bundeslandes hat begonnen.